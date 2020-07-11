رسمياً.. 'عبودي' يرتدي قميص الانيق مجدداً

رياضة 2020-07-11 | 15:14 1,387 مشاهدة اعلن نادي الطلبة الرياضي، عودة لاعبه عبد القادر طارق "عبودي" لصفوف كرة الانيق مجدداً.



وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة محمد الهاشمي في حديث للسومرية نيوز، ان "اللاعب عبد القادر طارق، عاد مجدداً لصفوف فريق الطلبة". وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة محمد الهاشمي في حديث للسومرية نيوز، ان "اللاعب عبد القادر طارق، عاد مجدداً لصفوف فريق الطلبة". تجدر الإشارة الى ان عبودي غادر الانيق وانضم الى صفوف النفط في الموسم الماضي.



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