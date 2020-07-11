أصيب أربعة مدنيين بجروح، السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن "سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سوق تهريب المحروقات في مدينة الباب، حيث تنتشر تلك المجموعات في ريف حلب الشمالي الشرقي". وأضافت أن "الانفجار أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات بانفجار سيارة مفخخة في ريف حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.