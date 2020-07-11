بسبب 'خفض حصة القضاء من الطاقة'.. سوق الشيوخ يعلن مقاضاة وزارة الكهرباء

وقال فرج في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قضاء سوق الشيوخ قرر رفع دعوة قضائية وزارة الكهرباء بسبب خفض حصة القضاء الذي يعاني من كثافة سكانية وارتفاع معدل الوفيات والاصابات بسب الجائحة".

وأوضح فرج، "القضاء يعاني من إهمال الصحة والكهرباء"، لافتا الى انه "شرع بإقامة دعوة قضائية ضد الوزارة".