وقال فرج في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قضاء سوق الشيوخ قرر رفع دعوة قضائية وزارة الكهرباء بسبب خفض حصة القضاء الذي يعاني من كثافة سكانية وارتفاع معدل الوفيات والاصابات بسب الجائحة".
وأوضح فرج، "القضاء يعاني من إهمال الصحة والكهرباء"، لافتا الى انه "شرع بإقامة دعوة قضائية ضد الوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب 'خفض حصة القضاء من الطاقة'.. سوق الشيوخ يعلن مقاضاة وزارة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.