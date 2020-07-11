اعتقال متهم سرق 100 مليون دينار غربي بغداد

اعلنت مكافحة اجرام بغداد، السبت، عن اعتقال متهم سرق 100 مليون دينار من خلال النصب والاحتيال غربي العاصمة.

وقالت مكافحة الاجرام في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد أن وردت معلومات الى مكتب ابي غريب لمكافحة الاجرام في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، حول وجود حادث سرقة غرب العاصمة، وعلى الفور من تلقي المعلومات تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري بعد اخذ الموافقات الرسمية".

وأضاف البيان أنه "من خلال بذل الجهود تم كشف هوية المتهم وبكمين محكم تم القبض عليه، ولدى مواجهته بالادلة اعترف بقيامه بجريمة السرقة من خلال النصب والاحتيال على احد الاشخاص وسرقة مبلغ (مائة مليون دينار عراقي)"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم لينال جزاءه العادل".