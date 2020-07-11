بالفيديو: فتاة تخاطر بحياتها لالتقاط صورة مع دب شرس

وأظهر ذلك تسجيل لمقطع فيديو، انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم التقاطه من قبل شخص كان يجلس في سيارته بينما لفته مشهد المرأة وهي تقترب من حافة الطريق إلى جوار الدب.

ويظهر مقطع الفيديو في لقطاته الأولى اقتراب المرأة الشابة من حافة الطريق إلى جانب الدب، وهي تنظر خلفها لشخص كان يرافقها ليقوم بالتقاط صورة لها برفقة هذا الدب.



يبدو أن الدب لم يروق لهذا الأمر، بل وغضب من ذلك، فانتفض مهاجماً إياها، فركضت المرأة مسرعة وخائفة باتجاه سيارتها التي كانت توقفها على الطريق، وبينما بقي الدب في مكانه.



وتم التعليق على هذا الفيديو بقولهم "لو تعلم كم هي غبية وساذجة، تخاطر بحياتها من أجل صورة!".

أصدرت السلطات الرومانية مراراً تحذيرات متكررة للسائقين والسائحين بعدم معاملة الدببة المتواجدة على جانب الطريق كحيوانات أليفة، وقد قال وزير البيئة كوستيل أليكسي بهذا الأمر "الدب حيوان بري يحميه القانون وليس حيواناً أليفا".