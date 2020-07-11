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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي فيلت: تركيا تدفع لكل "مرتزق" في ليبيا 2000 دولار شهرياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت صحيفة ألمانية أن تركيا تدفع لكل "مرتزق" يقاتل لحسابها في ليبيا 2000 دولار شهرياً، مشيرة إلى أن ليبيا أيضاً تتحمل جزءاً من تكاليف الوجود التركي في ليبيا.
وأوضحت صحيفة "دي فيلت الألمانية" في تقرير لها نشر يوم الخميس التاسع من تموز / يوليو أن الحكومة التركية تدفع لكل فرد من مرتزقتها الذين يقاتلون في ليبيا 2000 دولار شهرياً.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمني أرجان سيتلي أوغلو، مستشار الجيش التركي لشؤون مكافحة الإرهاب، تأكيده أن تركيا تدفع 2000 دولار لكل مقاتل لصالحها في ليبيا.
وطبقا للصحيفة، فإن الدولة الليبية أيضاً تتحمل جزءاً من تكاليف الوجود التركي في ليبيا، مشيرة إلى تقارير تفيد بأن البنك المركزي الليبي قام مؤخراً بتحويل نحو 169 مليون يورو إلى شركة "SSTEK" (تقنيات الصناعات الدفاعية) التركية، التي تمتلك نصفها شركة BMC التركية لصناعة السيارات والدبابات، والمملوكة بدورها لمقرب من أردوغان
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