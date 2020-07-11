مرصد الإفتاء يحذر: «داعش» يسعى لاستقطاب أبناء الأثرياء

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء من أن تنظيم داعش الإرهابي يسعى حالياً إلى العمل على استقطاب مزيد من المؤيدين "خاصة من أبناء الأثرياء".

وقال المرصد، في بيان له اليوم السبت، إن "هذه ظاهرة سبق وأن حذرت منها تقارير دولية حللت الخلفيات الاقتصادية والفكرية لعدد كبير من مقاتلي المجموعات المتطرفة، حيث توصلت إلى أن هناك نِسبًا مرتفعة من أبناء الأثرياء بين صفوف الجماعات المتشددة، وأنهم باتوا محل استهداف من قِبل هذه الجماعات."

وأكد بيان المصرد أن تنظيم داعش الإرهابي "كثف في الآونة الأخيرة من الدعوة لحملات التبرعات بواسطة العملات المشفرة، وحاول حث أبناء الطبقات الغنية على الانضمام إلى هذه الحملة وتزويد التنظيم بالأموال."

Advertisements

وأشار البيان إلى أن هذا يأتي "ضمن استراتيجية التنظيم التي تقوم على أساس البحث عن متطوعين أثرياء لتمويله، إلى جانب البحث عن مقاتلين من هذه الطبقة."

ولفت إلى أن "ظاهرة انضمام أبناء الطبقات الغنية ليست جديدة على هذه التنظيمات، بل إن هذه الجماعات قد تنشأ بالأساس من قِبل أشخاص من أبناء الطبقات الغنية، فعادة ما يأتي الأعضاء الرئيسيون في المنظمات المتشددة والأشخاص الذين يتحملون مسؤولية العمليات من خلفيات متوسطة وغنية."

وأضاف بيان المرصد أن التنظيم يسعى "إلى تجنيد أكبر قدر من أبناء هذه الطبقات؛ لكونهم عادة على مستوى عالٍ من التعليم والمهارات التي تسعى إليها الجماعات."