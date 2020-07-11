الجزائر تكشف عن موقفها من الأزمة الليبية والتدخل التركي.. وتحذر من تحول البلاد إلى صومال جديد

أعلنت الجزائر استعدادها لاحتضان أي حوار سياسي بشأن ليبيا، يجمع بين جميع الفرقاء الليبيين على طاولة المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن بلاده "تؤكد على احترام حسن الجوار وحل النزاعات سلمياً".

وأكد بوقادوم أن "أمن واستقرار ليبيا مهم للأمن القومي الجزائري"، معرباً عن تخوف بلاده "من تحول ليبيا إلى صومال جديد".

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وأضاف بوقادوم "تجمعنا روابط تاريخية مع ليبيا"، مضيفاً "مبادرة الجزائر للتسوية السياسية في ليبيا قائمة والأيام القادمة ستحمل الجديد".

وأكد وزير الخارجية الجزائري أن هناك طلباً ملحاً من طرف الليبيين لوساطة بلاده، موضحاً أن وقف إطلاق النار الذي تم في ليبيا شهر فبراير تم الاتفاق عليه في الجزائر.

وقال وزير الخارجية الجزائري إن العالم يشهد حالياً حرباً بالوكالة في ليبيا، محذراً من تكرار السيناريو السوري في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وأضاف بوقادوم أن الجزائر تؤيد الليبيين لإيجاد حل بين الليبيين أنفسهم، مشدداً على رفض أي تدخل خارجي في ليبيا، مطالباً باحترام حظر وتوريد الأسلحة.