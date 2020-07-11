بني ملال.. أستاذ يفارق الحياة داخل مؤسسة تعليمية بشكل مفاجئ

فارق أستاذ الحياة ظهر اليوم السبت، بشكل مفاجئ داخل مؤسسة تعليمية بجماعة ولاد إسماعيل ضواحي بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد تعرض أستاذ بمجموعة مدارس اولاد إسماعيل لأزمة قلبية فارق معها الحياة، أثناء نقله الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال.
وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك يبلغ من العمر 46 سنة، كان داخل المؤسسة رفقة زملائه في إجتماع مجالس الأقسام، قبل سقوطه بشكل مفاجئ وسط صدمة لمختلف الأطر المتواجدة.
هذا وقد جرى نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، فيما عرف المكان إستنفارا لمختلف عناصر السلطة المحلية، وأطر الأكيديمية الجهوي للتعليم ببني ملال.
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