ارتفعت الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، في جهة الشمال إلى 3003 حالة، بعد تسجيل 37 إصابة جديدة، خلال 16 ساعة الأخيرة.
وبحسب بيانات الحالة الوبائية فإن نسبة الإصابات في الجهة تمثل 19.42 في المائة من مجموع الحالات المسجلة على الصعيد الوطني، البالغ 15 ألفا و 464 حالة.
وتتمركز جهة الشمال في الرتبة الثانية من حيث معدل الإصابات بالفيروس التاجي، بعد جهة الدار البيضاء سطات، البالغ عدد الإصابات فيها 3903 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابات بفيروس “كورونا” في جهة الشمال تتجاوز عتبة الـ3000 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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