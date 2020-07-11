مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بطنجة تخضع أئمة المساجد إلى اختبار الكشف عن كورونا

تستعد المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم السبت، بطنجة، للقيام بإجراءات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، للمؤذنين والأئمة والقيمين على المساجد، استعدادا لفتحها ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن إجراءات الكشف عن الفيروس التاجي، ستجرى في مقر المندوبية، إذ تدخل ضمن الترتيبات الأولية التي اتخذتها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للوقاية من “كوفيد-19″، قبل شروع المساجد في استقبال المصلين.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن إعادة فتح المساجد لجميع الصلوات ما عدا صلاة الجمعة، ابتداء من 15 يوليوز الجاري، بعد إغلاقها منذ نحو 4 أشهر لمنع تفشي كورونا.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أنها قررت إعادة فتح المساجد، تدريجيا، لأداء الصلوات الخمس، ابتداء من صلاة ظهر الأربعاء 15 يوليو الجاري مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي تديرها لجان محلية بأبواب المساجد”.

ولفت البيان إلى أن “المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن في وقت لاحق عن التاريخ الذي ستفتح فيه”.