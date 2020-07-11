داهمت العناصر الأمنية، بمؤازرة من السلطات المحلية، في طنجة، مقهى للشيشة موجود في منطقة مالاباطا، بعد خرقه لإجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا، وتعريض صحة المواطنين للخطر.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن العناصر الأمنية توصلت بإخبارية، تفيد خرق صاحب مقهى لإجراءات الحجر الصحي، إذ أسفرت العملية الأمنية عن توقيف 8 أشخاص، كانوا داخل المقهى، وأيضا، حجز كميات من المعسل، والنرجيلات.
ووضعت العناصر الأمنية الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر في زمن كورونا.. مقهى للشيشة يقدم خدماته لزبائنه وأمن طنجة يداهم المحل ويوقف 8 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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