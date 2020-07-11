وفق التعليمات: أسواق غزة تستأنف نشاطها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المكتب الإعلامي الحكومي، في قطاع غزة، اليوم السبت، إنه تم إعادة فتح الأسواق المركزية، ضمن إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف رئيس المكتب، سلامة معروف: "تم فعليا البدء بإعادة افتتاح الأسواق المركزية (الشعبية الأسبوعية)، التي كانت ما قبل الإغلاق تفتح في مواعيد زمنية محددة".

ويأتي إعادة افتتاح هذه الأسواق المركزية بعد 3 شهور من خطة الإغلاق التي فرضتها السلطات الحكومية (تديرها حركة حماس) لمنع تفشي "كورونا"، وبدأت بالتخفيف منها مؤخرا.

وكان المكتب، قد قال الثلاثاء الماضي، إن "بلديات قطاع غزة والجهاز الشرطي التابع لوزارة الداخلية، سيتابعون تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية التي أوصت بها وزارة الصحة خلال فتح الأسواق".

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ومن أبرز تلك الإجراءات، وفق المكتب، "تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الواقية".

وفي آذار/ مارس الماضي، أغلقت الجهات الحكومية المختصة، الأسواق الشعبية الأسبوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وبلغ إجمالي مصابي كورونا في فلسطين 6688، منها 32 وفاة، 829 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.‎