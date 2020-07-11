صلاح يقترب من إنجاز مميز مع ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، يطمح لتحقيق إنجاز مميز في مباراة فريقه أمام بيرنلي، ضمن أحداث الجولة 35 من البريمييرليغ.
ويملك صلاح هذا الموسم 19 هدفًا في البريمييرليغ، يحتل بها المركز الرابع في جدول الهدافين.
ووفقًا للموقع الرسمي لليفربول، فإن صلاح يحتاج هدفًا واحدًا، ليصبح أول لاعب من الريدز يحرز 20 هدفًا على الأقل، في 3 مواسم متتالية بالبريميسرليغ الذي انطلق في 1992.
كما أن هذا الإنجاز لم يحققه أي لاعب في ليفربول بالدوري الإنجليزي وفقًا للنظام القديم والحديث منذ روجر هانت في 1965-1966.
يذكر أن صلاح أحرز في الموسم قبل الماضي 32 هدفًا، قبل أن يسجل 22 هدفًا في الموسم الماضي، ولا يزال يتبقى للريدز 4 مباريات على نهاية المسابقة.
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