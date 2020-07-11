برشلونة يتلقى دفعة قوية لحسم صفقة لاوتارو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي قدم هدية لبرشلونة الإسباني، من أجل إتمام صفقة التعاقد مع الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة تلقى دفعة قوية في الصفقة، بعد أن تخلى إنتر ميلان عن 21 مليون يورو من الأموال المطلوبة لحسم الصفقة.

وكان النيراتزوري يتمسك بالحصول على 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، الذي انتهى في 7 تموز/يوليو الجاري.

لكن مع انتهاء صلاحية هذا البند وتراجع مستوى لاوتارو وعدم إحرازه أي هدف في آخر 5 مباريات، بالإضافة لإهدار ركلة جزاء أمام بولونيا، اضطر إنتر لطلب 90 مليون يورو فقط نظير بيع مارتينيز.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة ينتظر تحرك آخر من لاوتارو، للضغط على إنتر ميلان مجددًا خلال الفترة المقبلة، من أجل الموافقة على خوض مفاوضات انتقاله إلى قلعة الكامب نو.