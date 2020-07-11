الرينة: إصابة عامل سقط من ارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل يبلغ من العمر 59 عاما، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه للسقوط من ارتفاع خلال عمله في قرية الرينة بمنطقة الناصرة، اليوم السبت.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح متوسطة.
وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الإنجليزي بمدينة الناصرة لاستكمال العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
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