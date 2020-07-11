شكرا لقرائتكم خبر عن معهد روبرت: وفاة 6 حالات جديدة بفيروس كورونا و 378 إصابة في المانيا والان مع التفاصيل

السبت 11 يوليه 2020 ارتفعت الإصابات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في المانيا بواقع 378 حالة لتصل اجمالي الاصابات الى 198556 حالة.

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ،اليوم السبت، تسجيل ست حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرفع العدد الإجمالي للوفيات الى 9060 حالة.

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