الصين تعلن عدم تسجيل أي حالات وفاة وإصابات "محلية" جديدة بفيروس كورونا

السبت 11 يوليه 2020

أعلنت الصين ،اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات وفاة وإصابات "محلية" جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الخامس على التوالي.



وقال اللجنة الوطنية للصحة في بيان نشرته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) " تم تسجيل حالتي اصابة "وافدتين" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83587 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا".

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واضافت "لم يتم تسجيل اي حالة إصابة بعدوى "محلية" وخاصة في العاصمة بكين لليوم الخامس على التوالي كما لم تسجل ايضا اي حالة اصابة في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس".

وذكرت انها سجلت حالتي اصابة "وافدتين" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين في كل من مقاطعتي (لياونينغ) و(كوانغ دونغ) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1964 حالة.