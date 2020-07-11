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شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تشغّل رحلات عودة خاصة إلى 5 مدن هندية والان مع التفاصيل
السبت 11 يوليه 2020
أعلنت شركة طيران الإمارات، عن أنها ستقوم بتشغيل رحلات عودة خاصة إلى 5 مدن هندية في الفترة ما بين 12 و26 يوليو لمساعدة الهنود الذين تقطعت بهم السبل في العودة إلى ديارهم وللسكان المقيمين في دولة الإمارات الموجودين حالياً في الهند للعودة إلى الدولة.
وذكرت الناقلة في بيان اليوم السبت، أنه سيتم تشغيل الرحلات إلى بنغالور، ودلهي وكوتشي ومومباي وثيروفانانثابورام في الفترة ما بين 12 و 26 يوليو 2020.
وأضافت أن الرحلات ستكون بمعدل رحلتين يومياً لكلاً من بنغالور، ودلهي وكوتشي، فيما ستكون بمعدل 3 رحلات يومية إلى مومباي ورحلة واحدة يومياً إلى ثيروفانانثابورام.
ويمكن حجز الرحلات من خلال الموقع الشبكي للناقلة وعبر وكلاء السفر ومكاتب مبيعات طيران الإمارات ومركز الاتصال. يجب أن يستوفي المسافرون جميع متطلبات دخول الوجهة للسماح لهم بالصعود على متن الرحلات.
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