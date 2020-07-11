شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:57 مساءً, 11 يوليو 2020 م المناطق - واس سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 54058 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 حالة وفاة .

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