شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 1671 إصابة جديدة بإندونيسيا و1387 بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية في إفادة نقلها التلفزيون اليوم السبت إن البلاد سجلت 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 74018. وأضاف أن البلاد سجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 بينما تماثل للشفاء 34719 شخصا. كما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1387 حالة إصابة مؤكدة. وأضافت الوزارة في تقريرها أن عدد الوفيات الإجمالي من المرض ارتفع بذلك إلى 1372 بينما وصل عدد حالات الإصابة إلى 54222.

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