شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. إصابات كورونا يقترب من 254 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وصل الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 253 ألفا و 908 حالات، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس زادت بواقع حالتين منذ نفس التوقيت أمس الجمعة، لتصل إلى 28 ألفا و403 حالات. وظل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء عند 150 ألفا و376 .
وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 22 أسبوعا.
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