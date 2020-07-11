شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا: رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق ضخم في الغابات والان نبدء بالتفاصيل

ذكر رجال الإطفاء الكرواتيون اليوم السبت أنهم تمكنوا من احتواء حريق على مساحة 40 هكتارا من غابات الصنوبر. وقال تونجي كلياكوفيتش جاسبيك من المركز الكرواتي لمكافحة الحرائق: "لقد قمنا باحتواء الحريق، ولكنه لم ينته وسوف يواصل 58 من رجال الإطفاء مزودين بـ16 عربة العمل". ويعمل رجال الإطفاء على مكافحة الحريق القريب من موك الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال سبليت، منذ اندلاعه يوم الخميس. وعرقلت الرياح القوية جهودهم، حيث تردد أنها نشرت حرائق جديدة.

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