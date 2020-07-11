شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاظمي" يخول القوات الأمنية إطلاق النار على متجاوزي الحدود والان نبدء بالتفاصيل

خوّل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بإطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية، وأضاف بأن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عمليات إنزال جوي فجر اليوم وتمت السيطرة على منفذ مندلي الحدودي مع إيران، كما أن هنالك عمليات كبرى ستنطلق خلال الساعات القادمة.

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