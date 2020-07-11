شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الكويتية تعلن شفاء 747 إصابة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم السبت، شفاء 747 إصابة من مرض (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 43961 حالة.



واشارت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية وفقا (كونا) الى إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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