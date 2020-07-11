ارتفاع إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 12.5 مليون ووفاة 560 ألف حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت حالات الاصابة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) حول العالم الى 12.5 مليون مصاب، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 560 ألف حالة.



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وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في بيانات لها ،بأن فيروس كورونا حصد في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا، ارواح 133969 شخصا، بينهم 774 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصابة 3.18 مليون شخص.

واشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الى ان البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة ،توفي أكثر من 70 ألفا حتى الآن، وتجاوز عدد المصابين 1.8 مليون مصاب، فيما تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات إذ تم تسجيل نحو 45 ألف وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، وأكثر من 289 ألف إصابة.

وفي إيطاليا التي تحتل المرتبة الرابعة حيث حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 35 ألف شخص وتم تسجيل حوالي 243 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتحتل المكسيك المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا فيها إلى أكثر من 34 ألف وفاة و289 ألف إصابة.