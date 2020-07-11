شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طوكيو تسجل 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت العاصمة اليابانية طوكيو ،اليوم السبت ، 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وسجلت طوكيو أكثر من 200 إصابة لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجلت رقما قياسيا بلغ 243 حالة امس الجمعة.

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