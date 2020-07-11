محكمة الزقازيق تتلقى 17 طلب ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

تلقت محكمة الزقازيق الابتدائية، بالشرقية، منذ التاسعة صباح اليوم السبت، 17 طلب ترشح لمجلس الشيوخ، وذلك في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح، وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وخصصت المحكمة، قاعة انتظار لاستقبال المرشحين، فيما يجري منح كل مرشح رقم للدخول، وسط إجراءات مُشددة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد والتباعد الاجتماعي، وذلك بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة ومكان استقبال الطلبات.

وتتلقى محكمة الزقازيق الابتدائية طلبات المرشحين عن الدائرة الثالثة "شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات بواقع 15 مقعدًا، تحظى فيها محافظة الشرقية وحدها بـ 7 مقاعد، مقابل مقعدين لمحافظة دمياط، ومقعدين لمحافظة الإسماعلية، ومقعد واحد لمحافظات: "بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء".