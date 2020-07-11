خطفتها من والدتها وشنقتها داخل عقار.. كشف لغز مقتل طفلة في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة برئاسة المستشار برئاسة محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مشنوقة داخل العقار في مدينة أوسيم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن طفلة تبلغ من العمر 11 سنة وراء خطف الطفلة وشنقها بمدخل العقار، لتقليدها مشاهد على يوتيوب.

أضافت التحقيقات الأولية أن كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار كشفت تفاصيل الجريمة حيث تبين رصد كاميرا لطفلة تسير رفقة المجني عليها وتدخل بها العقار مكان العثور على الجثة وتغادر مسرعة بعد مرور 7 دقائق.

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تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم والرائد وليد كمال معاون المباحث من تحديد هوية الطفلة حيث تبين أنها تبلغ من العمر 11 عامًا تقيم رفقة عمتها بعد انفصال والديها منذ 9 سنوات فتم إلقاء القبض عليها.

بسؤالها عن سبب اصطحابها للمجني عليها وأنها آخر من شوهدت برفقتها فجرت مفاجأة بأنها من قامت بقتلها مرددة: كنت عايزة أعمل زي اللي شوفته على يوتيوب خطفتها من جنب مامتها، ودخلت بيها العقار خنقتها بإيدي وبعدين علقتها في مشنقة عملتها بسلك كهربا واتعلمت طريقة عقدة المشنقة من الإنترنت".

وبمراجعة كاميرات المراقبة كشفت صحة أقوال الطفلة أنها شاهدت المجني عليها رفقة والدتها تقوم بشراء عصير لها من محل فقامت بسحبها من يديها مستغلة انشغال الأم وابتعدت بها خطوات وعندما تأكدت من عدم مراقبة أحد لها أسرعت مغادرة بالطفلة ودخلت أول عقار قابلها يبعد عن محل العصير قرابة 250 مترا.

وأوضحت التحريات أن الطفلة المتهمة كانت معتادة مشاهدة مقاطع يوتيوب فكانت تمسك الهاتف ونظرا لعدم تمكنها من الكتابة في خانة البحث تقوم بالبحث الصوتي حيث تخبر الهاتف بصوتها عن "كيف أقتل طفلا، وكيف أخطف طفلا" وما شاهدته من فيديوهات نفذته مع المجني عليها باستدراجها، وما إن دخلت بها العقار أطبقت يديها على رقبتها وقتلتها، ثم صنعت المشنقة بالطريقة التي تعلمتها وربطتها في القفص الحديدي بمنور العقار ثم حملت الطفلة وعلقت رقبتها بعقدة المشنقة وتركت جسدها ليتدلي منها وفرت هاربة.