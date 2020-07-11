5 قرارات عاجلة لنيابة الإسكندرية في واقعة غرقى شاطئ النخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أصدر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة العامرية أول، اليوم السبت، 5 قرارات عاجلة في واقعة غرقى شاطئ النخيل بحي العجمي غربي الإسكندرية.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، بلغ إجمالي عدد الغرقى بشاطئ النخيل- بحسب البلاغات الرسمية – 12 غريقًا، جرى استخراج 8 منهم، ومازال البحث جاريًا عن 4 آخرين.

وتضمنت قرارات النيابة التصريح بدفن 8 غرقى وتسليم الجثامين لذويهم، واستعجال الأجهزة المعنية في البحث عن الغرقى الأربعة المفقودين.

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كما أمرت النيابة بإغلاق شاطئ النخيل لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع نزول أي مصطافين مياه البحر، حرصًا على حياتهم.

وطلبت النيابة تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، واستدعاء المسئولين عن إدارة الشاطئ لسؤالهم حول كيفية دخول المصطافين الشاطئ رغم قرار غلقه.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أكدت أن عدداً من المواطنين تسللوا إلى البحر بشاطئ النخيل فجر أمس بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ، هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء على مدار اليوم، ما أدى لغرق بعضهم.

وأكدت جمعية 6 أكتوبر في بيان لها، اليوم السبت، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف هي المسئولة عن شاطئ النخيل، والجمعية لا تدير الشاطئ حاليًا.