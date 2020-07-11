بعد غرق 11 شخصًا.. جمعية 6 أكتوبر: لا ندير شاطئ النخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

نعى مجلس إدارة جمعية ٦ أكتوبر، المسئولة عن إدارة مدينة 6 أكتوبر بحي العجمي بالإسكندرية، غرقى شاطئ النخيل الذين لقوا مصرعهم فجر أمس.

كان نحو 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر أمس، في شاطئ النخيل، والذي يعرف بـ "شاطئ الموت"، بمدينة 6 أكتوبر بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وأكدت الجمعية في بيان لها، اليوم السبت، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف هي المسئولة عن شاطئ النخيل، والجمعية لا تدير الشاطئ حاليًا.

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وأشار البيان إلى أن الشاطئ جرى سحبه من الجمعية منذ أكثر من ٥ أشهر، وذلك بموجب محضر رسمي تحرر بمعرفة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأوضحت الجمعية أنها لم تخطر رسميًا حتى الآن بقرارات المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية والذي يتضمن إعادة تخصيص الشاطئ للجمعية مرة أخرى.

ولفتت إلى أن الشاطئ الممتد على مسافة أكثر من ١٦٠٠ متر بلا أسوار والمدينة بلا بوابات، ولا يمكن التحكم في دخول الشاطئ خاصة من رحلات اليوم الواحد.