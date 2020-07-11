حوّل حياتي جحيما بالسحر.. عاطل يقتل إمام مسجد بعد الفجر في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

أمر حسام أمين، وكيل نيابة مركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا، بإشراف المستشار عبدالحافظ العقيلي، رئيس النيابة، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة القتل العمد له.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، قد تلقي إخطارًا من اللواء رأفت الحلواني، مساعد المدير المنطقة الجنوب، بمقتل موظف بالمعاش مقيم بمركز ديرمواس.

بالانتقال والفحص، جرى العثور على جثة مسن في منتصف العقد السادس من العمر ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء التي تناثرت على بعض حوائط منازل شارع "مسجد الرحمن"، وبه طعنة نافذة بالبطن أودت بحياته في الحال.

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بفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بالشارع وبسؤال السكان، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م. ط" ۳۲ عامًا، حاصل على دبلوم تجارة.

وأفادت التحريات بأن الجاني كان دائم الشجار مع المجني عليه، مُدعيًا أنه يقوم بعمل أعمال سحر سفلي له، تسببت في تعكير صفو حياته.

بضبط المتهم، اعترف أمام العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بارتكاب الواقعة قائلًا: "تخلصت منه لأنه كان يقوم بعمل سحر سفلي لي حتى أصبحت حياتي جحيما، أديت الصلاة معه، وبعد خروجه من المسجد وعلى بعد حوالي ١٠٠ متر أخرجت سكينًا وطعنته". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.