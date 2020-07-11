ضبط 966 قطعة سلاح ناري بينهم جرينوف وتنفيذ 436 ألف حكم قضائي خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 206 متهم وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما ضبط خلال أسبوع بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 966 قطعة سلاح ناري أبرزها (1 جرينوف– 96 بندقية آلية–183بندقية "مششخنة، غير مششخنة" –53مسدس–633فرد محلى الصنع–1702طلقة مختلفة الأعيرة–1370قطعة سلاح أبيض) وتأمين تنفيذ 983 قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الري والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق 21 مديرية أمن.

كما تم تنفيذ 436 الف و959 حكم قضائي وضبط 6 تشكيلات عصابية، ضموا 18 متهماً، ارتكبوا 29 حادث سرقة متنوع، 198 قضية أحداث وإعادة 7سيارات مُبلغ بسرقتها.

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كما تم كشف غموض 36 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 67 متهماً.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط 42 قضية بإجمالي 44 متهمًا بمضبوطات بلغت طن، و785 كيلو جرام.

كما ضبط 227786 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (32147مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 20قيادة تحت تأثير مخدر، 4796موقف عشوائي) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التحقيقات.