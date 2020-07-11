اشتباكات في طرابلس بين عناصر تابعة لجماعات مسلحة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين عناصر إجرامية، بينهم أفراد بجماعات مسلحة في جنزور، إحدى المناطق السكنية في طرابلس.

وتسببت هذه الاشتباكات في ترويع السكان وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ودانت البعثة الأممية مثل هذه الأعمال الطائشة التي تعرّض المدنيّين للخطر المباشر، في حين

بدأت طرابلس تتعافى من حصار دام 15 شهرا.

ولفتت البعثة أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد ضرورة أن تتحرك حكومة الوفاق الوطني بسرعة نحو إصلاح فعّال للقطاع الأمني، بالتزامن مع نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح وإعادة دمج عناصرها.