تسجيل 463 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة بفلسطين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت إنها سجلت 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان أن 328 حالة من الإصابات الجديدة كانت في محافظة الخليل و85 في القدس و36 في
وذكرت الوزارة في بيانها أن هناك ”16 حالة من بين المصابين موجودة فيغرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وبلغ إجمالي الإصابات النشطة بفيروس كورونا منذ مارس آذار 5827 حالة فيما ارتفع عدد الحالات الوفاة إلي 32.
وتفرض الحكومة الفلسطينية لليوم التاسع على التوالي إغلاقا على الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في حين تسمح للصيدليات والمخابز ومحلات البقالة والبنوك بالعمل.
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