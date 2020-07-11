الصين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في الصين عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان، اليوم
وذكرت اللجنة الصينية أن عدد الإصابات بالفيروس الذي ظهر في شهر ديسمبر الماضي بلغ في 83587 حالة مؤكدة، و4634 حالة وفاة.
وأكدت اللجنة تماثل 78623 حالة للشفاء وخروجهم من المستشفيات.
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