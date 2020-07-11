إعادة افتتاح منفذ مندلي الحدودي بين العراق وإيران

أعاد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، افتتاح منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع جمهورية إيران الإسلامية. وقال الكاظمي خلال افتتاحه المنفذ، إن "زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية اجمع، وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري". العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري". وأضاف: "زيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لاوجود لكم، وأعددنا الخطط الكفيلة لمحاربتكم، وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب". وتابع رئيس الحكومة العراقية: "منحنا صلاحيات إلى رئيس هيئة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في المنافذ الحدودية". إلى رئيس هيئة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في المنافذ الحدودية". ودخلت صباح اليوم السبت قوات الرد السريع والحشد الشعبي منفذي (مندلي والمنذرية) الحدوديين مع إيران وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل وتفتيشهما، كما تم تخصيص قوات نخبة لمسكهما بشكل دائم لمكافحة الفساد والقضاء عليه وتطبيق الإجراءات بانسيابية ووفقا للقانون، وفرض هيبة الدولة، وفقا لبيان حكومي.

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