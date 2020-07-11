الهند تتخطى عتبة الـ 800 ألف إصابة بكورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في الهند عتبة الـ800 ألف، بعد رصد خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي فيها منذ بداية الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت عن تسجيل 27114 إصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 820916، منها 283407 حالات

نشطة و515385 حالة شفاء.

ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 519 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في عموم الهند إلى 22123 حالة وفاة.

وتتوزع نحو 90% من الإصابات بين ثمان من أصل 28 ولاية هندية، بما فيها نيودلهي

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وماهاراشترا وتاميل نادو.

وشهدت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الهند ارتفاعا بأكثر من 200 ألف خلال الأيام التسعة الأخيرة فقط.

وأعلنت سلطات أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، أتر براديش، عن فرض إغلاق نهاية الأسبوع، كما فرضت نحو عشر ولايات أخرى قيودا على مناطق يتفشى فيها الوباء.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، في قائمة الدول الأكثر تضررا بـ"كوفيد-19" من حيث عدد الإصابات.