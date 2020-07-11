كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى أكثر من 12.6 ألف حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 2397 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة مع 2262 أمس الجمعة و188 حالة وفاة مقارنة مع 142 حالة.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، تم تسجيل 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 255117 مصابا، منهم 3338 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 188 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12635.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع في عدد المتعافين إلى 217666، كما تم إجراء 1947114 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

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وكشفت الصحة الإيرانية، أن 5 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : خوزستان، أذربيجان الشرقية، هرمزغان، خراسان، خراسان الشمالية، كما أن 10 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : طهران، أصفهان، لرستان، البرز، زنجان، مازندران، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان الجنوبية، غلستان، إيلام.

وشهدت إيران خلال الأسبوع الماضي أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد بلغت 221 شخصا يوم الخميس الماضي وحده.