كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي متلفز، بأن إندونيسيا سجلت 1671 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، اليوم السبت، ليرتفع العدد الاجمالي الى 74018، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز"

وقال ان الوفيات من الفيروس ارتفعت بنسبة 66 يوم السبت ليصل اجمالي عدد الضحايا الى 3535 بينما تعافى 34719 شخصا.

وفي الوقت نفسه، أبلغت وزارة الصحة الفلبينية يوم السبت عن 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1387 إصابة أخرى.

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1372 بينما وصلت الحالات المؤكدة إلى 54222. وقد أبلغت الفلبين عن أرقام قياسية عالية للإصابة في ثلاثة أيام من الأيام الثمانية الماضية.

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وعلي صعيد آخر، سجلت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد يوم الجمعة، حيث تم الإبلاغ عن 63900 حالة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

هناك الآن ما لا يقل عن 3،181،846 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة - ربع الإجمالي العالمي - بما في ذلك 134،059 حالة وفاة ذات صلة.

هذا يشمل حالات من جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

تخطى إجمالي اصابات يوم الجمعة الارتفاع السابق الذي بلغه قبل يوم واحد فقط، عندما تم الإبلاغ عن 63،247 حالة إصابة بفيروسات تاجية جديدة في جميع أنحاء البلاد.

