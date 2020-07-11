كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طوكيو تؤكد 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن المسؤولين في العاصمة طوكيو أكدوا 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، في الوقت الذي تصارع فيه العاصمة اليابانية عودة ظهور الحالات بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ.

ويمثل المجمل، اليوم الثالث على التوالي لأكثر من 200 حالة ويتبع رقما قياسيا من 243 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة. ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بشكل خاص في منطقة كابوكيتشو بالضوء الأحمر بطوكيو، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية طوكيو، يوم الخميس، عن تسجيل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بلغت 224 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

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ووفقًا لوسائل إعلام يابانية، تجاوزت الحصيلة الرقم القياسي البالغ 206 حالات إصابة، والذي تم تسجيله يوم 17 أبريل الماضي.

وكانت السلطات اليابانية، تسعى إلى وقف تفشي فيروس كورونا، منذ رفع حالة الطوارئ في البلاد أواخر مايو الماضي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.