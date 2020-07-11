كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البرازيل تتجاوز 1.8 مليون إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوزت البرازيل 1.8 مليون حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.

وسجلت الوزارة 45،048 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية - ليصل إجمالي البلاد إلى 1،800،827 حالة.

كما وصلت البرازيل إلى 70،000 حالة وفاة في كوفيد 19 بعد 1214 حالة وفاة أخرى ذات صلة يوم الجمعة. ويبلغ عدد الضحايا في جميع أنحاء البلاد الآن 70398.

وقد قال الرئيس جاير بولسونارو - في شبه عزلة بعد اختبار إيجابي للفيروس هذا الأسبوع - إنه يأمل في إعادة فتح حكام البلاد ورؤساء البلديات "في أقرب وقت ممكن" و"بطريقة مسؤولة".

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وفي الوقت نفسه، سجلت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد يوم الجمعة، حيث تم الإبلاغ عن 63900 حالة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

هناك الآن ما لا يقل عن 3،181،846 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة - ربع الإجمالي العالمي - بما في ذلك 134،059 حالة وفاة ذات صلة.