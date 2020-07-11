كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سنغافورة.. تأجيل محتمل لخطط الخلافة مع تأثر الحزب الحاكم بنتائج الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفت الحزب الحاكم في سنغافورة، الذي تأثر بأسوأ نتائج الانتخابات على الإطلاق، اليوم السبت، إلى تأخير محتمل لخطط الخلافة الموسوسة، ويتنبأ المحللون بتغييرات أخرى في السياسة يمكن أن تؤثر على مركز الأعمال الدولي.

وقال رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، في مؤتمر صحفي في الصباح الباكر، إن النتائج أظهرت "رغبة واضحة في تنوع الأصوات، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "يريد السنغافوريون أن يشكل حزب العمل الشعبي الحكومة، لكنهم، وخاصة الناخبين الشباب، يريدون أيضًا رؤية المزيد من حضور المعارضة في البرلمان".

حصل حزب العمل الشعبي على 83 مقعدًا من بين 93 مقعدًا برلمانيًا في انتخابات يوم الجمعة - وهو فوز ساحق بالمعايير الدولية - وتراجعت حصته من الأصوات الشعبية بالقرب من مستوى قياسي منخفض، في حين فازت المعارضة بعشرة مقاعد غير مسبوقة.

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يحدد الاستقرار والقدرة على التنبؤ سياسات سنغافورة، التي يسيطر عليها حزب العمل الشعبي منذ الاستقلال في عام 1965، ويثبت أنه حاسم في تطوير دولة المدينة إلى مركز مالي عالمي ومركز تجاري إقليمي.

لكن محللين قالوا، إن الانتكاسة غير المتوقعة لحزب لي تعني على الأرجح قواعد أكثر صرامة بشأن العمالة الأجنبية والتغييرات الأخرى في السياسات الاجتماعية لتهدئة المخاوف التي أثارتها أحزاب المعارضة.

وقال سونج سينج وون، الاقتصادي في CIMB الخدمات المصرفية الخاصة: "سيكون لدى صانعي السياسة خط أكثر تشددًا للسير على الأجانب في القوى العاملة ومضاعفة الجهود بشأن الرفاهية الاقتصادية للفئات ذات الدخل المنخفض".

في عام 2011، عندما سجل حزب العمل الشعبي رقمًا قياسيًا منخفضًا بنسبة 60٪ من الأصوات الشعبية، شدد قواعد التوظيف الدولية لمعالجة حساسيات الناخبين.

كما أعرب الناخبون في انتخابات الجمعة عن قلقهم بشأن فرص عملهم وما إذا كانت جزيرتهم الصغيرة الغنية بحاجة إلى الكثير من الأجانب في الأدوار الأعلى أجرًا.