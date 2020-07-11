كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زيادة قياسية أخرى في حالات Covid-19 الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد يوم الجمعة، حيث تم الإبلاغ عن 63900 حالة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

هناك الآن ما لا يقل عن 3،181،846 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة - ربع الإجمالي العالمي - بما في ذلك 134،059 حالة وفاة ذات صلة.

وهذا يشمل حالات من جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

تخطى إجمالي اصابات يوم الجمعة الارتفاع السابق الذي بلغه قبل يوم واحد فقط، عندما تم الإبلاغ عن 63،247 حالة إصابة بفيروسات تاجية جديدة في جميع أنحاء البلاد.

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وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 58601 حالة جديدة و820 حالة وفاة. وعلي صعيد آخر، سجلت السلطات في الهند أكثر من 100000 حالة مصابة بـ Covid-19 في الأيام الخمسة الماضية، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد.

كما أعلنت الوزارة، يوم الخميس، أنها حددت 24،879 اصابة جديدة خلال 24 ساعة - وهي أعلى نسبة في الهند في يوم واحد منذ بدء الوباء.

وقد تم تحديد 767،296 حالة في البلاد. وتعافى أكثر من 476،000 شخص، بينما توفي 21،129 بعد إصابتهم.

وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات الجديدة يوميًا بشكل مطرد في الهند، حيث سجلت البلاد أكثر من 20000 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروسات التاجية يوميًا في الأسبوع الماضي. يوم الاثنين، تجاوزت الهند روسيا لتصبح ثالث أكبر دولة تضررت في العالم.

