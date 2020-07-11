كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 11 وفقدان 23 إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشل رجال الإنقاذ جثث 11 شخصًا في مقاطعة غانداكي في نيبال، بينما لا يزال 23 آخرون في عداد المفقودين بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات شديدة وانهيارات أرضية، حسبما ذكرت صحيفة "كاتماندو بوست"، اليوم السبت، نقلًا عن السلطات المحلية.

ونقلت الصحيفة عن راجارام زبيدي، رئيس الجناح السادس لبلدية دولاغيري: "تم انتشال عشر جثث من قرية مارانغ - قرية في منطقة مياغدي - بينما واحدة من ثاداخاني."، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وحسبالصحيفة، قال المسؤول: "إن الجهود مستمرة لاستعادة 11 مفقودًا من ريخ وكاليني ورامش ونامروك وكامدي وثمانية من بلدية ديليكا الريفية -7 وثلاثة من تكام."

تعرضت غرب وسط نيبال لعاصفة شديدة مساء الخميس وصباح الجمعة أسفرت عن انهيارات أرضية فى أربع مناطق بالمقاطعات.