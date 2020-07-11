الصلح ينهي الخلاف بين منتج لمجرد وحاتم عمور

انتهى المشكل بين الفنان حاتم عمور، والمنتج المصري”إيجاكو”، المعروف بانتاجه أعمال الفنان سعد لمجرد، بعد خلاف كان قد وصل إلى حدود السب، والشتم.

وطلب” إيجاكو”، الصفح من حاتم عمور أمام الجمهور على أنستغرام، وكتب أمس الخميس: “عزيزي حاتم عمور، أتقدم بخالص اعتذاري منك علنا، بسبب كل الكلام الجارح، الذي بدر مني، فلنفتح صفحة جديدة”.

وأعاد حاتم عمور نشر اعتذار إيجاكو، وعلق عليه: “اعتذار مقبول، الله يسامح”.

وكان الخلاف بين ايجاكو، وحاتم عمور، قد انطلق بعد انتشار فيديو قديم لهذا الأخير، يعلق فيه على عودة لمجرد بشكل اعتبره منتجه سلبيا، ما جعله يوجه إليه شتائم، ثم قاما كل من عمور ولمجرد بإلغاء متابعتهما لحسابات بعضهما في “أنستغرام”، نتيجة الخلاف.