أم الفحم: مصاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الخمسينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، اليوم السبت.

وفي التفاصيل، فإن جناة أقدموا على إطلاق النار على المصاب في حي "الظهر" بأم الفحم، ثم لاذوا بالفرار من المكان.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.