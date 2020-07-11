شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فلسطينيين وإصابة 463 بـ "كورونا" والان مع التفاصيل

السبت 11 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن وفاة فلسطينيين اثنين وإصابة 463 بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن مواطناً (95 عاماً) من مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم توفي متأثراً بإصابته بالفيروس، كما توفي مصاب آخر (69 عاماً) من يطا قضاء الخليل في مستشفى الخليل الحكومي، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 32.

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