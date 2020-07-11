4 وفيات و1083 إصابة جديدة بـ"كورونا" في عُمان

السبت 11 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 248 حالة.



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وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1083 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفاً و697 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 786 حالة لعمانيين و297 لغير عمانيين، مشيرةً إلى أن 1030 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 35 ألفاً و255 شخصاً.