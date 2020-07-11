شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 478 إصابة جديدة بكورونا و 3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 478 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 54058 حالة فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 386 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال 478 السابقة تضمنت 310 حالات لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 85ر64 في المئة و168 حالة لغير الكويتيين بنسبة 15ر35 في المئة.